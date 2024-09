Tre best practice DevSecOps da implementare immediatamente

Non importa a che punto sei del tuo percorso verso il DevOps: è il momento di valutare serimente l'approccio DevSecOps. Perché? Perché le aree a rischio non sono mai state così estese. Oggi le applicazioni sono l'obiettivo di sicurezza più grande secondo Amy DeMartine, vicepresidente di Forrester Research, che ha sottolineato che il problema sta peggiorando e non migliorando.

A complicare ulteriormente le cose, la ricerca di Gartner mostra che la spesa IT per la sicurezza è in realtà in calo e ha rappresentato solo il 5,7% del budget totale nel 2019.

E come se tutto ciò non bastasse, c'è una continua confusione all'interno dei team DevOps su quali gruppi siano in realtà "responsabili" della sicurezza. Nel nostro sondaggio globale DevSecOps del 2020, il 33% dei professionisti della sicurezza ha dichiarato di essere gli unici responsabili della sicurezza, ma quasi altrettanti (il 29%) hanno affermato di esserlo tutti.

È il momento di ripensare al modo in cui i team si avvicinano al DevSecOps, partendo da zero. Ecco tre strategie che i team possono implementare immediatamente.