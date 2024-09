Quali sono le funzionalità più importanti degli strumenti di revisione del codice?

Collaborazione

Quando scelgono uno strumento di revisione del codice, i team devono valutare le funzionalità per assicurarsi che siano progettate non solo per distribuire codice di alta qualità, ma anche per facilitare la collaborazione. Dopotutto, si chiama anche revisione paritaria del codice e riguarda proprio le persone.

Uno strumento di revisione del codice dovrebbe semplificare la collaborazione del team con funzionalità che consentano di stimolare le discussioni. Spesso gli strumenti di revisione del codice open-source sono sviluppati per aiutare i team di qualsiasi dimensione a migliorare la qualità del codice e la collaborazione, grazie a funzionalità come i commenti inline e le discussioni in thread. Grazie alle funzionalità di collaborazione, gli utenti in tutto il ciclo di sviluppo software possono documentare le decisioni e risolvere problemi complessi. Un'altra funzionalità da tenere in considerazione è la facilità con cui è possibile inviare richieste di revisione del codice.

I team di sviluppo software che desiderano un processo di revisione del codice molto collaborativo dovrebbero cercare uno strumento che includa un'area di stage che consenta agli sviluppatori di inserire note e commenti sulle modifiche, in modo che i membri del team possano discutere le idee. Se i team sono disseminati o hanno carichi di lavoro impacchettati che rendono difficili le revisioni sincrone, le apposite aree di discussione facilitano una comunicazione asincrona efficace. I membri del team possono partecipare a una conversazione nel momento più comodo per loro e documentare le idee che gli altri possono leggere.

Sicurezza

La scelta di un'opzione che funzioni come strumento di analisi statica sicuro (noto anche come strumento di analisi del codice statico) e che possa essere ospitato sul server di un team, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle applicazioni. I team dovrebbero cercare di implementare uno strumento di revisione del codice affidabile e sicuro che abbia un impatto immediato sul ciclo di sviluppo, con test automatizzati che impongano la conformità e gli standard del codice.

Gli strumenti automatizzati aiutano gli sviluppatori a identificare le vulnerabilità già nelle prime fasi del ciclo (spesso subito dopo aver terminato la programmazione), in modo che non debbano rivedere il codice scritto mesi prima, perché questo potrebbe causare correzioni di bassa qualità. Quando la sicurezza inizia al primo commit, i team hanno più opportunità di analizzare il codice e correggere le vulnerabilità. Con i test statici di sicurezza delle applicazioni (SAST) automatizzati a ogni commit, i team si assicurano che ogni riga di codice sia stata analizzata almeno una volta. I test di sicurezza aiutano i team a dare priorità alle revisioni del codice e ai bug in base al livello di minaccia.

Alcuni strumenti di revisione del codice incorporano l'analisi comportamentale del codice per esaminare il codice sorgente alla ricerca di schemi e rischi nascosti per migliorare il flusso di lavoro complessivo. I test automatizzati possono migliorare le condizioni del codice grazie al monitoraggio costante del debito tecnico. In altri casi possono rilevare e assegnare priorità al debito tecnico integrando lo strumento nella loro pipeline di consegna. Con questi strumenti, i team di sviluppo software possono prevedere i rischi e impostare criteri di qualità.

Integrazioni

Disporre di integrazioni affidabili aiuta gli sviluppatori a condurre le revisioni del codice con meno attrito, quindi gli strumenti che funzionano perfettamente con varie soluzioni di gestione del codice sorgente, come Git, SVN, CVS, Perforce e Mercurial, sono una buona opzione nel caso in cui un team decida di passare a un sistema di controllo della versione diverso. Poiché Git è il sistema di gestione del codice sorgente più comune, i team spesso cercano uno strumento in grado di gestire i repository Git, scalare su più server ed esaminare il codice sottoposto a merge. Gli strumenti che includono integrazioni di richieste di merge CI/CD consentono ai team di organizzare le revisioni del codice in base al livello di rischio, di definire criteri di qualità e di ottimizzare la risoluzione.

I migliori strumenti di revisione del codice sono quelli che possono essere autogestiti o basati sul web per offrire flessibilità alle mutevoli esigenze di un team. Se i team non hanno le risorse sufficienti per mantenere uno strumento, possono scegliere di utilizzare l'opzione basata sul cloud, evitando così di dover sostenere i costi generali di manutenzione. Uno strumento estremamente flessibile che offra integrazioni con numerosi sistemi di gestione del codice sorgente e ambienti di sviluppo integrati, modelli di revisione, preferenze di notifica, regole di revisione e report, permette di migliorare l'efficienza e semplificare la toolchain di un team.

Analisi e metriche

Uno strumento versatile per la revisione del codice dovrebbe offrire ai team un'esperienza personalizzabile. Completare con successo la fase di garanzia della qualità del codice implica di avere la capacità di analizzare e creare report con le metriche chiave del processo di revisione del codice. Poiché i team di sviluppo devono distribuire codice di alta qualità per fornire costantemente valore ai clienti e all'azienda, gli strumenti che offrono una solida capacità di analisi sono di particolare aiuto. Con i report sulla qualità del codice, gli utenti dovrebbero essere in grado di visualizzare le potenziali modifiche direttamente nelle richieste di merge e di confrontare i dati per rilevare violazioni del codice. I report sulla qualità del codice possono contribuire a promuovere una cultura di miglioramento continuo, in quanto consentono ai membri del team di consultare i dati fino a ottenere la totale eliminazione degli elementi peggiorativi a vantaggio delle migliorie.

Un'unica piattaforma

Poter utilizzare uno strumento di revisione del codice per tutto il ciclo di sviluppo del software permette ai team di centralizzare tutte le conversazioni in un'unica piattaforma. Uno strumento dotato di diverse funzionalità per supportare i team nelle varie fasi del ciclo comprende il monitoraggio dei ticket per individuare funzionalità e bug, test di sicurezza, test unitari integrati e wiki per la documentazione. Le soluzioni complete per la revisione del codice migliorano l'intero processo di sviluppo supportando le revisioni pre-commit e post-commit, i commenti multilinea e le diff evidenziate dalla sintassi. Durante il ciclo di sviluppo, gli utenti dovrebbero essere in grado di utilizzare un unico strumento per rivedere i vari file, tra cui grafiche, documentazione, wireframe, annunci delle release, prototipi e specifiche delle funzionalità. L'utilizzo di un'unica piattaforma migliora la collaborazione e la comunicazione dei team, aiutandoli a visualizzare le modifiche e individuare i bug.

Le funzionalità che supportano ogni fase del ciclo riducono al minimo la commutazione di contesto e la manutenzione degli strumenti, che sono le sfide che spesso rallentano il processo di sviluppo del software. Quando diversi team possono sfruttare i ticket e le richieste di merge per discutere delle modifiche al codice prima che venga eseguito il merge al ramo principale, tali discussioni creano un'unica fonte di riferimento, con commenti e aneddoti che aiutano a ottenere una visione globale e informazioni utili in qualsiasi momento.