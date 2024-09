Come scegliere il giusto strumento di integrazione continua

Le recensioni degli utenti e degli analisti del settore possono fornire un'opinione imparziale e ulteriori informazioni sul perché una soluzione di CI potrebbe essere preferibile a un'altra.

Cosa dicono i clienti di questi strumenti di CI? Il passaparola è un potente indicatore di come la funzionalità di uno strumento di CI si traduce in un flusso di lavoro. Se ti interessa una particolare piattaforma CI/CD, cerca di capire chi sono i suoi clienti. Leggi i case study e cerca clienti con problemi simili o in settori simili al tuo.

Cosa dicono gli analisti? I clienti soddisfatti non sempre evidenziano le carenze, ma gli esperti del settore possono fornire una prospettiva neutrale rispetto al fornitore, necessaria per prendere una decisione informata. Leggi i report e le pubblicazioni del settore per scoprire come gli esperti valutano una piattaforma CI/CD rispetto a un'altra secondo una serie rigorosa di criteri.

Una volta raccolte abbastanza informazioni, partecipa ai webinar per saperne di più su un prodotto e porre domande. Le demo e le prove gratuite ti consentono di testare le funzionalità e di vedere come si comporta una piattaforma in un flusso di lavoro reale.

Di seguito sono riportate alcune risorse che puoi utilizzare per sapere di più sui prodotti CI e per conoscere le recensioni di utenti/analisti:

G2 è il più grande marketplace tecnologico dove le aziende possono scoprire, rivedere e gestire la tecnologia di cui hanno bisogno per raggiungere il loro potenziale.

TrustRadius è un'altra opzione che offre recensioni affidabili degli utenti sulla tecnologia aziendale. Agli utenti vengono fatte domande relative alla tecnologia in base a criteri specifici, come la probabilità con cui la consiglierebbero, l'usabilità, le prestazioni, il ritorno sull'investimento e altro. TrustRadius è ottimo anche per confrontare le piattaforme.

Forrester è una società di ricerche di mercato che fornisce report e approfondimenti sulla tecnologia in svariate categorie. The Forrester Wave™: Cloud-Native Continuous Integration Tools è un report gratuito che valuta gli strumenti più popolari nella CI cloud native.

Gartner è una società di ricerca e consulenza globale che fornisce approfondimenti tecnologici per svariati settori. Oltre alla ricerca sulla CI, Gartner ha recentemente introdotto una nuova categoria chiamata Value Stream Delivery Platforms che include tutte le fasi del ciclo di sviluppo software, inclusa l'integrazione continua.

GitLab fornisce dati e confronti con altri strumenti DevOps, oltre a strumenti per CI, SCM, agile planning e sicurezza e tanto altro.

Avere il giusto strumento di CI è un vantaggio competitivo nell'attuale panorama dello sviluppo. I team che utilizzano la giusta strategia di CI per le loro esigenze produrranno software di qualità migliore molto più velocemente e libereranno risorse preziose per dedicarsi alla crescita e all'innovazione a lungo termine. Mentre la CI può aiutare i team ad aumentare i deployment e a migliorare la qualità del codice, scegliere il giusto strumento di CI per le esigenze della tua organizzazione sarà un successo garantito.