Collaborazione tra integrazione e distribuzione continue

Il codice viene testato in ogni fase utilizzando pipeline di CI/CD automatizzate. Se tutti i job superano i test, la pipeline procede alla fase successiva. Al contrario, se anche solo un job non riesce, la pipeline si interrompe in anticipo. Gli sviluppatori possono quindi risolvere più facilmente le vulnerabilità riscontrate nei test, in quanto le correzioni da apportare sono limitate e ben definite. Le pipeline di CI/CD proteggono l'integrità del repository condiviso, assicurando che venga integrato solo codice di qualità conforme agli standard prestabiliti.

Una volta superati i test di qualità e sicurezza, il codice è pronto per essere rilasciato. Ed è qui che entra in gioco la distribuzione continua.

La distribuzione continua automatizza il processo di rilascio dell'applicazione per il codice convalidato dalla CI. La distribuzione continua può coprire qualsiasi aspetto, dal provisioning dell'ambiente dell'infrastruttura al deployment dell'applicazione testata negli ambienti di test/staging o di produzione. La distribuzione continua utilizza le pipeline per garantire che il codice dell'applicazione venga predisposto con tutti gli elementi necessari per eseguirne il deployment in qualsiasi ambiente.