Perché implementare l'integrazione continua

L'integrazione continua (CI) consiste nella pratica di eseguire il merge del codice in un repository condiviso, di solito più volte al giorno. All'interno del repository o dell'ambiente di produzione si esegue la creazione e il test in modalità automatizzata, per far sì che non vi siano problemi di integrazione o problemi con il merge del codice. Le pipeline di integrazione continua conducono test automatizzati. Il nuovo codice può superare questi test e procedere alla fase successiva, oppure fallisce. In questo modo, solo il codice convalidato dalla CI entra in produzione.