Inizia il tuo percorso DevOps con queste 11 utili risorse

In una piattaforma DevOps, gli utenti sono maggiormente in grado di comunicare, pianificare il lavoro e collaborare utilizzando epic e ticket. Le epic offrono una panoramica di un progetto, un'idea o un flusso di lavoro. I ticket vengono utilizzati per organizzare ed elencare ciò che deve essere fatto per completare l'obiettivo più ampio, per monitorare le attività e lo stato del lavoro o per lavorare alle implementazioni del codice.

Ad esempio, se i manager desiderano una panoramica di come stanno procedendo più progetti, programmi o prodotti, possono farlo controllando un'epic, che fornirà loro una visualizzazione consolidata di alto livello di ciò a cui si sta lavorando, di ciò che è stato completato e di ciò che è nei tempi previsti o in ritardo.

Gli utenti possono richiamare un'epic per vedere rapidamente cosa è stato realizzato e cosa è ancora in corso, e poi possono andare più a fondo nelle sottoepic e nei ticket correlati per ottenere maggiori informazioni. I ticket offrono dettagli sull'implementazione di obiettivi specifici, tracciano la collaborazione su quell'argomento e mostrano quali parti dell'iniziativa stanno portando avanti i membri del team. Gli utenti possono anche controllare se le date di scadenza sono state rispettate o superate. I ticket permettono inoltre di riassegnare parti del lavoro, fornire aggiornamenti, condividere commenti o suggerimenti e vedere come vengono creati e spostati gli elementi essenziali.