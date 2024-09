Pensa alla manutenzione. Quanto sarà facile effettuare gli upgrade? Possono essere automatizzati? Quanta manodopera occorrerà per far funzionare la piattaforma?

Scegli una piattaforma DevOps tenendo conto delle API. Una piattaforma DevOps non significa avere un solo strumento in tutta l'organizzazione: gran parte delle imprese deve scegliere una piattaforma facilmente integrabile con gli strumenti esistenti, che si tratti di una soluzione per gestire i progetti a livello aziendale o una richiesta dalla normativa del settore. Per questi tipi di integrazioni, una piattaforma DevOps con API affidabili è imprescindibile. Idealmente, occorre una soluzione con capacità di integrazione subito disponibili.