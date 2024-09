GitOps incorpora le buone prassi di sviluppo software per l'Infrastructure as Code, i flussi di lavoro di Git e le pipeline di CI/CD. I team delle operazioni hanno già queste competenze, conoscenze e requisiti della toolchain preesistenti, quindi la decisione di adottare GitOps non si tradurrà in un'alta curva di apprendimento. I flussi di lavoro GitOps semplificano i processi per migliorare la visibilità, creare un'unica fonte di riferimento e mantenere un set di strumenti Lean.

Un flusso di lavoro GitOps offre visibilità e migliora la collaborazione, poiché i team utilizzano un sistema di controllo della versione Git ed eseguono le richieste di merge come meccanismo per ogni modifica dell'infrastruttura. Ogni aggiornamento passa attraverso lo stesso processo di revisione e approvazione e i team possono collaborare condividendo idee, eseguendo la revisione del codice e offrendo feedback.