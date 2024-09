Deployment multicloud per GitOps tramite GitLab: demo

AutoDevOps in funzione

Il primo esempio è un'applicazione ASP.NET, ovvero l'equivalente di un'app Hello World. Alcune modifiche sono specifiche per il tipo di deployment di questa applicazione e si trovano nel file di CI dell'applicazione.

Per prima cosa, è necessario importare il modello Auto DevOps principale impostando un paio di variabili. Quindi, è importante sovrascrivere alcuni comandi per le fasi più pertinenti al codice .NET. Infine, bisogna impostare automaticamente l'ambiente per eseguire il deployment della produzione in AKS.

include: -template: Auto-DevOps.gitlab-ci.yml variables: DEPENDENCY_SCANNING_DISABLED: "true" test: stage: test image: microsoft/dotnet:latest script: -'dotnet test --no-restore' license_management: stage: test before_script: -sudo apt-get update -sudo apt-get install -y dotnet-runtime-2.2 dotnet-sdk-2.2 production: environment: name: aks/production url: http://$CI_PROJECT_PATH_SLUG.$KUBE_INGRESS_BASE_DOMAIN

La pipeline verrà eseguita automaticamente e il deployment avrà esito positivo. Visualizzando la pipeline, è possibile scoprire come funziona il deployment.

Si possono inoltre consultare le fasi della pipeline, dallo sviluppo alla produzione per l'applicazione ASP.NET.

Una rapida occhiata all'interno della pipeline mostra che tutti i job sono stati completati correttamente. La funzionalità Auto DevOps ha avviato la fase di sviluppo, che crea un container Docker e lo carica nel registro Docker integrato. La fase di test è completa e include la scansione dei container, la gestione delle licenze, il SAST e i test unitari. Per approfondire i risultati dei test, clicca sulle schede Sicurezza e Licenza. Il deployment dell'applicazione viene eseguito in produzione nella fase finale della pipeline.

All'interno del cluster AKS

L'applicazione ASP.NET è in fase di deployment nel cluster AKS. Vai su Operazioni > Ambienti per visualizzare l'ambiente configurato per questa applicazione. Sono disponibili metriche come i tassi di errore HTTP, i tassi di latenza e la portata, in quanto Prometheus è già integrato nei cluster Kubernetes di GitLab.

L'ambiente può essere avviato direttamente cliccando sull'URL alla versione live per visualizzare l'applicazione in esecuzione su AKS. Non c'è molto codice aggiuntivo oltre a quello già configurato in GitLab che dice all'applicazione come eseguire il deployment. La funzione Auto DevOps crea un grafico Helm ed esegue il deployment su Kubernetes e AKS.