Como o GitLab Premium transforma o fluxo de trabalho da equipe

"As empresas reduzem os custos de integração da equipe ao padronizar e simplificar as contratações. Os gerentes recebem um único sistema de registro e governança, bem como um painel de controle unificado para métricas. Os desenvolvedores contam com compilações integradas, uma experiência do desenvolvedor aprimorada e flexibilidade quando precisam. A equipe de operações pode se concentrar em manter tudo funcionando, em vez de se preocupar com o empacotamento da próxima versão."