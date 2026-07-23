Hackathon GitLab Transcend : GitLab Orbit en action

Nous avons mis GitLab Orbit entre les mains de quelques milliers de développeurs et leur avons laissé carte blanche. Le résultat ? Des solutions créatives à de vrais problèmes de production qui ralentissent leurs équipes. Il s'agit là des mêmes défis que vous rencontrez chaque semaine : qu'est-ce que ce changement va faire échouer, quels tests comptent vraiment et quel sera le vrai coût d'une migration.

GitLab Orbit est un graphe vivant et interrogeable de votre code, de vos merge requests, pipelines, déploiements et responsabilités, avec toutes les relations entre ces éléments maintenues à jour en permanence. Les agents écrivent bien du code, mais peinent à comprendre le système qui l'entoure. Répondre aux questions « de quoi dépend cet élément », « quels tests le couvrent », « qui est responsable en cas de retombées » nécessitait autrefois qu'un agent parcoure des fichiers ou qu'un ingénieur explore quatre outils différents. GitLab Orbit transforme ces étapes en une seule requête. Les agents accèdent à GitLab Orbit via le Model Context Protocol ( MCP), les ingénieurs l'interrogent directement, et la réponse est fournie en quelques secondes plutôt qu'en quelques heures. La page d'accueil de GitLab Orbit présente les fonctionnalités complètes de cet outil. Nous souhaitions voir ce que les participants construiraient une fois qu'ils en auraient la maîtrise.

Le hackathon a réuni 1 576 développeurs inscrits, qui ont livré 265 projets éligibles dans la catégorie Showcase Track, construits sur GitLab Orbit : des agents, des flows et des compétences. Par ailleurs, 26 contributrices et contributeurs ont fusionné 61 améliorations directement dans la base de code de GitLab Orbit (nouveaux langages pris en charge, correction de bogues et perfectionnement de la documentation). La communauté n'a pas seulement construit sur GitLab Orbit, elle a amélioré GitLab Orbit.

Les problèmes ciblés par les participants

Avant même de procéder à l'évaluation, un élément a retenu notre attention : si nous avions trié les projets soumis selon leur fonction, la répartition aurait été très déséquilibrée.

70 équipes ont créé une version du même outil : Dis-moi ce que cette modification pourrait faire échouer avant que je la fusionne . Plus de 30 ont développé des outils d'intégration et de compréhension : « Aide-moi à comprendre ce code source ». Venaient ensuite l'analyse des causes profondes d'incidents, la dérive architecturale, le diagnostic de pipelines instables et le suivi d'une vulnérabilité ou exposition commune (CVE) dans plusieurs dépôts.

Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Les ingénieurs posent constamment ces questions et n'ont pas de réponses satisfaisantes, car celles-ci étaient jusqu'à présent dispersées entre Git, CI, les outils de déploiement et quelques tableaux de bord auxquels personne ne pouvait vraiment se fier. Rassemblez tout cela dans un graphe unique, et les équipes s'y précipitent naturellement.

Cette approche repose sur une orchestration avec un contexte, et non une orchestration seule, et une vitesse avec un contrôle intégré. Et quand des dizaines d'équipes indépendantes posent la même question sans qu'on le leur demande, c'est un signal clair pour toutes les plateformes : le contexte se situe là où le travail se passe réellement. La barre était haute dans les catégories les plus disputées. Des projets se sont distingués en devançant 68 autres équipes, ou en explorant des territoires inédits.

Implémentation technologique

Lauréat : Sankofa. Trois agents, chacun déclenché par un moment différent de votre journée, tous connectés à GitLab Orbit. Ouvrez une merge request et Radar vous donne le rayon d'impact : les appelants en aval, les pipelines affectés, l'équipe responsable des retombées. Un ticket vous est attribué, et Guide vous prépare un document explicatif avant de commencer. Une vulnérabilité est détectée, et Shield en trace chaque chemin d'accès. Le contexte est fourni là où vous êtes déjà, puis Shield vous laisse travailler.

« Quand une vulnérabilité de sécurité est signalée, les équipes passent des jours à tracer manuellement son étendue, faute d'un outil qui relie automatiquement tous les éléments. » Lester K, Sankofa

Shield le fait en un seul passage sur le graphe.

Finaliste : Stayed Shipped. Il pose une question à laquelle vos tableaux de bord ne peuvent pas répondre : parmi les changements que vos agents d'IA ont fusionnés le mois dernier, combien sont encore en production ? Il vérifie si un changement fusionné est encore en production ou s'il a été discrètement corrigé par un ingénieur senior dans un commit, échappant ainsi à tous les indicateurs standard.

Design et convivialité

Lauréat : Carver. Carver évalue le coût d'une migration de code legacy avant que vous ne vous y engagiez. Décrivez ce que vous souhaitez migrer, et Carver analyse le graphe de dépendances de GitLab Orbit afin de vous fournir un devis : le nombre d'unités, la durée estimée, l'ordre des opérations, et où sont dissimulés les risques. Ce projet se distingue par le résultat produit. Carver vous présente une ligne par unité, dimensionnée et signalée par niveau de risque, et n'en détaille le contenu que sur demande. La migration d'AngularJS vers Angular représente environ neuf semaines d'effort humain pour un coût de génération de dix dollars, avec le service non testé et structurellement critique mis en évidence en rouge pour que vous sachiez où concentrer votre attention en premier lieu.

« Carver interroge GitLab Orbit et, s'il ne trouve pas le service, il demande où se trouve le vrai code. » Anes Mulalic, Carver

C'est la raison pour laquelle l'agent refuse d'inventer un chiffre qu'il ne peut pas justifier.

Finaliste : Marshal. Ce projet s'attaque au même problème, mais propose une approche opposée : une autonomie totale. Fixez un objectif à l'échelle de l'organisation, et Marshal identifie chaque dépôt concerné via GitLab Orbit, séquence le travail et soumet des merge requests vague par vague, en veillant à ce qu'aucune cible ne soit omise.

Impact potentiel

Lauréat : CrossCut. CrossCut n'exécute que les tests qu'un changement pourrait effectivement faire échouer. Ouvrez une merge request : il extrait les symboles modifiés, parcourt le graphe d'appels de GitLab Orbit pour identifier le véritable impact transitif, et construit un pipeline qui n'exécute que ces tests-là. Aucun modèle dans la boucle, aucune approximation, uniquement un parcours de graphe. Sur une suite de tests volumineuse ou sur plusieurs dépôts, la charge CI est réduite d'au moins 90 %, ce qui en vaut la peine presque immédiatement.

« Pour savoir quels tests une modification peut atteindre, il faut disposer du graphe d'appels de l'ensemble du code source. C'est exactement ce que construit GitLab Orbit : au lieu de deviner, nous interrogeons le graphe. » Pritesh Kumar, CrossCut

Finaliste : OrbitWeaver. Il effectue une refactorisation autonome en s'appuyant sur le rayon d'impact exact de GitLab Orbit plutôt que sur la similarité vectorielle. Il cartographie tous les fichiers concernés et les modifie en fonction de l'ordre de leurs dépendances. C'est l'argument le plus convaincant en faveur d'un véritable graphe plutôt qu'une recherche approximative quand une erreur signifie un pipeline en échec.

Qualité de l'idée

Lauréat : Transcend. La plupart des équipes ont interrogé GitLab Orbit directement, ce qui constitue la bonne approche pour la majorité des questions. Transcend a construit un second moteur de raisonnement par-dessus, en utilisant la pile du Web sémantique (OWL, SPARQL et RDF) pour explorer les questions auxquelles l'API native ne peut pas répondre en un seul appel, comme la fermeture transitive ou les jointures qui sortent de votre code source pour s'appuyer sur les connaissances structurées du monde entier. Sa démonstration interroge les méthodes d'embedding de graphes de connaissances qu'implémente un code source, et obtient en retour les noms de classes ainsi que les publications qui les ont inspirées, leurs auteurs et les années, joints en temps réel au code. GitLab Orbit est considéré comme une base sur laquelle construire plutôt que comme une simple API à appeler : l'idée était véritablement novatrice, et c'est précisément ce que récompense cette catégorie.

Finaliste : Universal Agent OS. Il construit la couche de gouvernance autour des agents plutôt que l'agent lui-même : questionnement préalable, planification avant le code, conservation des preuves et validation obligatoire. À mesure que les agents produisent une part croissante du code, garantir leur responsabilité deviendra le véritable enjeu. C'est le même problème que le contexte de GitLab Orbit met en lumière partout dans les projets de cet article : les agents sont rapides, mais quelqu'un doit toujours assumer la responsabilité de leurs actions.

Contribute Track

La catégorie Contribute Track s'est déroulée en parallèle de la catégorie Showcase Track, et n'a rien à lui envier. Vingt-six contributeurs ont fusionné 61 merge requests directement dans le code source de GitLab Orbit : prise en charge des concepts C++20, déclarations de paquets Go, coroutines Kotlin et lambdas Ruby ; corrections d'ontologie, correction d'un bogue SIGPIPE dans la CI, premier tutoriel de requête GitLab Orbit et améliorations de la documentation pour que personne ne confonde max_depth et max_hops . Dix-neuf contributeurs ont reçu un prix en espèces. Tous les participants ont obtenu des crédits swag.

Les prix en espèces ont été attribués aux 40 premières contributions fusionnées, ce classement reflète donc autant la rapidité que la qualité. Il s'agit des contributeurs qui ont réussi à faire relire et fusionner un changement fonctionnel en premier. Félicitations aux lauréates et lauréats de cette édition :

achalbajpai, aishahsofea, AlphaTheGoat27, anushkrishnav, bartekp854, bhandari.varun04, ChaitanyaManik17, fa220, fongse, gatlavishweshwarreddy26, gkepas, JonstonChan, koves, MattGaiser, MatthewOscar, nexpectArpit, priyansh3133, Vinayreddy765, zidanesalim.

Consultez l'ensemble des contributions fusionnées.

Ce que nous pouvons retenir de ce hackathon

Nous comprenons beaucoup d'un outil en observant ce que les personnes construisent avec lui, avant même que nous leur disions à quoi il sert.

Personne n'a créé de chatbot. Les meilleurs projets ont tous creusé sous la surface. Ils se sont attaqués à une question qui nécessitait autrefois un après-midi de recherche à travers quatre outils. Et ils y ont répondu en une seule requête.

Qu'est-ce qui échoue si je fusionne ce changement ?

Quels tests comptent vraiment ?

Quel est le coût réel de cette migration ?

Le changement du mois dernier est-il encore actif ?

Nous n'avons pas livré ces réponses comme fonctionnalités. La communauté les a trouvées dès lors qu'elle pouvait utiliser le graphe, ce qui nous en dit plus sur GitLab Orbit qu'aucun benchmark ne pourrait le faire.

L'ensemble des projets est disponible dans une galerie si vous souhaitez en savoir plus. Nombre de bons projets n'ont pas pu être mentionnés dans cet article.

Ce que vous pouvez construire sur GitLab Orbit

Chacun des lauréats ci-dessus apporte une réponse à la même question : que peut faire un agent lorsqu'il raisonne à partir d'un contexte propriétaire sur l'ensemble de votre système, au lieu de deviner à partir de fragments ? GitLab Orbit cartographie en continu votre code, vos éléments de travail, merge requests, pipelines, déploiements et responsabilités dans un graphe unique, afin que les agents et les ingénieurs s'appuient sur une source de vérité commune. Vous n'avez pas besoin d'un hackathon pour vous lancer. Voici les approches que la communauté a validées, chacune ancrée dans un cas d'utilisation pour lequel GitLab Orbit a été conçu.

Livraison consciente des modifications : identifiez ce qu'une modification fait échouer avant d'effectuer un push. Interrogez GitLab Orbit pour obtenir chaque appelant downstream d'une fonction, les pipelines qu'elle alimente et l'équipe qui en est responsable, en une seule requête. Le Radar de Sankofa effectue cette opération sur une merge request ; CrossCut exploite le même graphe d'appels pour n'exécuter que les tests qu'une modification peut atteindre, réduisant une exécution CI de 90 %. Détectez les dépendances cachées en amont plutôt qu'à la fin du pipeline CI.

Interrogez GitLab Orbit pour obtenir chaque appelant downstream d'une fonction, les pipelines qu'elle alimente et l'équipe qui en est responsable, en une seule requête. Le Radar de Sankofa effectue cette opération sur une merge request ; CrossCut exploite le même graphe d'appels pour n'exécuter que les tests qu'une modification peut atteindre, réduisant une exécution CI de 90 %. Détectez les dépendances cachées en amont plutôt qu'à la fin du pipeline CI. Des migrations plus sûres avec un contexte système complet. Identifiez quels services dépendent de celui que vous souhaitez déplacer, dans quel ordre, et où se situe le risque. Carver traduit ces données en devis chiffré ; Marshal le pilote dépôt par dépôt. Tous deux délimitent le rayon d'impact à partir du véritable graphe de dépendances, ce qui permet aux équipes plateforme de s'engager sur une date de migration sans découvrir des dépendances cachées trois semaines après le lancement du projet.

Identifiez quels services dépendent de celui que vous souhaitez déplacer, dans quel ordre, et où se situe le risque. Carver traduit ces données en devis chiffré ; Marshal le pilote dépôt par dépôt. Tous deux délimitent le rayon d'impact à partir du véritable graphe de dépendances, ce qui permet aux équipes plateforme de s'engager sur une date de migration sans découvrir des dépendances cachées trois semaines après le lancement du projet. Analyse rapide du rayon d'impact pour identifier les vulnérabilités. À partir d'une fonction vulnérable, suivez le graphe jusqu'à tous les points de terminaison accessibles, les pipelines qui les construisent et les équipes qui en sont responsables. Le Shield de Sankofa accomplit en un seul passage ce qui nécessitait autrefois un exercice de corrélation projet par projet sur plusieurs jours.

Le fil conducteur de ces projets : la réponse n'a jamais été dans le code seul. Elle réside dans la façon dont le code se connecte aux pipelines, déploiements, vulnérabilités et responsabilités. GitLab Orbit maintient ces connexions à jour pour que vous puissiez tout interroger en une seule requête. Les agents sur GitLab Duo Agent Platform l'interrogent nativement, les agents externes se connectent via MCP, et les ingénieurs interrogent le même graphe directement via le Data Explorer. Un graphe, une source de vérité, pour chaque agent et chaque membre de l'équipe.

Essayez GitLab Orbit

Un grand merci à toutes les personnes ayant participé. Pour construire votre propre solution, essayez GitLab Orbit sur GitLab Duo Agent Platform : le même contexte qu'ont utilisé ces équipes est déjà actif dans votre cycle de développement logiciel. Ce hackathon n'est pas le dernier : inscrivez-vous sur contributors.gitlab.com pour connaître les prochains en avant-première.

Vous avez déjà accès à GitLab Duo Agent Platform et à GitLab Orbit et souhaitez explorer jusqu'où vous pouvez aller ? Demandez à participer au programme Co-Create.