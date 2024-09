Integrazione continua nello sviluppo Agile

Lo sviluppo agile è una raccolta di metodologie incentrate sullo sviluppo

iterativo e la collaborazione tra team organizzati autonomamente. I metodi Agile si basano su processi diproject management disciplinati e sulla cooperazione tra team o

sotto-team.

Sebbene esistano molti framework Agile tra cui scegliere, tutti i progetti di sviluppo Agile comportano un qualche grado di sviluppo continuo, come la pianificazione continua, il test continuo e l'integrazione continua (CI).

Con la CI, gli sviluppatori producono gradualmente un sistema stabile lavorando in piccoli batch e cicli brevi, secondo i dettami della metodologia Lean. L'integrazione continua supporta i team che lavorano all'interno di framework Agile con pipeline CI/CD che automatizzano build, test e deployment. Mentre Agile rientra nella gestione del portfolio e dei progetti, la CI è il processo attraverso il quale i team di sviluppo software implementano le modifiche.

Fondamentalmente, Scrum e altre metodologie Agile sono un framework di gestione, non pratiche di ingegneria del software. Per ottenere i risultati migliori, occorre combinare i framework Agile con le best practice di sviluppo software. L'integrazione continua mette in pratica lo sviluppo iterativo di Agile.