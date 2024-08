Spiegazione degli strumenti di DevOps

Il DevOps mira a colmare il divario tra lo sviluppo delle applicazioni e le operazioni IT, per consentire alle organizzazioni di creare software migliore più velocemente che mai. Gli strumenti e le piattaforme di DevOps offrono ai team un framework per pianificare, creare, eseguire il deployment, monitorare e tenere traccia delle operazioni e dei feedback. Senza questi strumenti e queste piattaforme, sarebbe sempre più difficile per le organizzazioni gestire i cicli di sviluppo software man mano che aumentano la complessità e la portata dei sistemi.

Gli strumenti di DevOps sono applicazioni che aiutano a semplificare il processo di sviluppo software. La maggior parte degli strumenti di DevOps si focalizza su una o più delle seguenti aree: