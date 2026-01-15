Annonce de la disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform

Nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform. C'est un moment important pour GitLab, nos clients et l'industrie dans son ensemble. C'est notre première étape pour concrétiser notre vision d'intégrer l'IA agentique dans l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel.

Les outils d'IA ont considérablement amélioré la capacité des développeurs à écrire du code, et dans certains cas, les développeurs signalent des gains de productivité de 10x. Malheureusement, puisque seulement environ 20 % du temps d'un développeur est consacré à l'écriture de code, l'amélioration associée de la vélocité d'innovation totale et de la livraison obtenue par l'IA est progressive. C'est ce qu'on appelle souvent le paradoxe de l'IA dans la livraison logicielle.

De plus, pour de nombreuses équipes, l'augmentation de la vitesse de création de code a créé de nouveaux goulots d'étranglement, notamment un arriéré plus important d'examens de code, de vulnérabilités de sécurité, de vérifications de conformité et de corrections de bogues en aval.

GitLab Duo Agent Platform résout le paradoxe de l'IA en déverrouillant l'orchestration intelligente et l'automatisation par IA agentique dans l'ensemble du cycle de vie logiciel.

Nous sommes également heureux d'annoncer que les clients GitLab disposant d'abonnements GitLab Premium et Ultimate actifs reçoivent un crédit de 12 et 24 dollars, respectivement, en GitLab Credits par utilisateur sans frais supplémentaires.* Ces crédits se renouvellent chaque mois et donnent aux utilisateurs accès à toutes les fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform.

Voici une explication simple du fonctionnement des GitLab Credits : un GitLab Credit est une monnaie virtuelle utilisée pour les produits basés sur l'utilisation de GitLab. L'utilisation de GitLab Duo Agent Platform réduira les crédits disponibles, en commençant par les crédits inclus mentionnés ci-dessus. À partir de là, les clients peuvent décider de s'engager dans un pool partagé de crédits pour toute leur organisation, ou les payer mensuellement, à la demande. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre article présentant GitLab Credits.

Les clients des abonnements GitLab Duo Pro ou Duo Enterprise sont invités à continuer à utiliser ces produits, ou à migrer vers Duo Agent Platform à tout moment. La valeur restante de votre contrat Duo Enterprise peut être convertie en GitLab Credits à tout moment. Contactez votre représentant GitLab pour en savoir plus.

Voici des cas d'usage et des capacités intéressants que vous pouvez essayer dès aujourd'hui :

Une expérience unifiée pour la collaboration humaine et agentique

GitLab Duo Agent Platform introduit une expérience utilisateur unifiée conçue pour une intégration transparente entre les humains et leurs agents IA dans GitLab. Les développeurs et leurs équipes peuvent utiliser Duo Agentic Chat sur presque chaque page, poser des questions contextuellement, suivre les sessions agentiques asynchrones et interagir avec les agents dans les flux de travail familiers comme les problèmes, les demandes de fusion et les activités de pipeline — rendant les actions d'IA transparentes et faciles à guider dans le travail quotidien.

Agentic Chat : assistance intelligente et contextuelle

Gitlab Duo Agentic Chat apporte un véritable raisonnement multi-étapes dans l'interface Web GitLab et les IDE, en utilisant le contexte complet du cycle de vie des problèmes, des demandes de fusion, des pipelines, des résultats de sécurité, et bien plus. S'appuyant sur le Duo Chat précédemment publié, Agentic Chat peut effectuer des actions en votre nom de manière autonome et vous aider à répondre à des questions complexes de manière plus complète. Il fournit à chaque membre de l'équipe de développement logiciel des conseils précis et contextuels qui aident à améliorer l'intégration, la qualité du code et la vitesse de livraison.

GitLab Duo Agentic Chat prend en charge de nombreux cas d'usage pour permettre la collaboration développeur <> IA. Pour plus de détails sur la façon de commencer, veuillez consulter notre guide « Prise en main de GitLab Duo Agent Platform » et consultez cet ensemble croissant d'invites suggérées.

Analyser Dans l'interface Web, Agentic Chat peut créer des problèmes, des épopées, des demandes de fusion et fournir des résumés, mettre en évidence les résultats clés et offrir des conseils exploitables basés sur le contexte en temps réel du projet, du problème, de l'épopée, de la demande de fusion spécifiques, et bien plus. Agentic Chat aide les développeurs à comprendre le code, les dépendances, l'architecture et la structure du projet qui leur sont peu familiers, dans l'IDE ou dans un référentiel GitLab.

Coder Agentic Chat peut générer du code, des configurations et de l'infrastructure en tant que code dans un large éventail de langages et de frameworks. Il peut aider à corriger les bogues, moderniser l'architecture et le code, générer des tests et produire de la documentation pour une intégration plus rapide. Directement à portée de main des développeurs, Agentic Chat est leur partenaire de collaboration dans VS Code, les IDE JetBrains, Cursor et Windsurf, avec des règles optionnelles au niveau de l'utilisateur et de l'espace de travail pour adapter les réponses.

Agentic Chat peut générer du code, des configurations et de l'infrastructure en tant que code dans un large éventail de langages et de frameworks. Il peut aider à corriger les bogues, moderniser l'architecture et le code, générer des tests et produire de la documentation pour une intégration plus rapide. Directement à portée de main des développeurs, Agentic Chat est leur partenaire de collaboration dans VS Code, les IDE JetBrains, Cursor et Windsurf, avec des règles optionnelles au niveau de l'utilisateur et de l'espace de travail pour adapter les réponses. CI/CD Agentic Chat peut vous aider à mieux comprendre, configurer et dépanner les pipelines existants, ou en créer de nouveaux à partir de zéro.

Agentic Chat peut vous aider à mieux comprendre, configurer et dépanner les pipelines existants, ou en créer de nouveaux à partir de zéro. Sécuriser Agentic Chat peut expliquer les vulnérabilités, prioriser les problèmes en fonction de la réachabilité et recommander des corrections qui peuvent vous faire gagner du temps.

Agents : des spécialistes qui collaborent à la demande

GitLab Duo Agent Platform permet aux développeurs de déléguer des tâches à des agents spécialisés. La plateforme offre une combinaison unique d'agents fondamentaux, personnalisés et externes, tous intégrés de manière transparente dans l'expérience utilisateur GitLab, ce qui facilite le choix du bon agent pour n'importe quelle tâche.

Les agents fondamentaux sont pré-construits par les experts GitLab et sont prêts à l'emploi pour gérer les tâches les plus complexes du cycle de livraison logicielle. Les agents fondamentaux suivants sont inclus dans le cadre de la disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform, d'autres étant actuellement en version bêta et à venir.

Agent Planner aide les équipes à structurer, prioriser et décomposer le travail directement dans GitLab, ce qui rend la planification plus claire, plus rapide et plus facile à mettre en œuvre.

aide les équipes à structurer, prioriser et décomposer le travail directement dans GitLab, ce qui rend la planification plus claire, plus rapide et plus facile à mettre en œuvre. Agent Security Analyst examine les vulnérabilités et les signaux de sécurité, explique leur impact en langage clair et aide les équipes à comprendre ce qu'il faut traiter en premier.

Les agents personnalisés peuvent être créés à l'aide du AI Catalog, un référentiel central où les équipes créent, publient, gèrent et partagent des agents et des flux personnalisés dans toute l'organisation. Les équipes peuvent créer des agents et des flux avec un contexte et des capacités spécifiques pour reproduire la façon dont leur équipe d'ingénierie fonctionne — et résoudre les problèmes en utilisant les normes d'ingénierie et les garde-fous que leurs ingénieurs utilisent.

Les agents externes sont intégrés de manière transparente dans GitLab et incluent certains des meilleurs outils d'IA disponibles, notamment Claude Code d'Anthropic et Codex CLI d'OpenAI. Les utilisateurs bénéficieront d'un accès natif GitLab à ces outils pour des cas d'usage comme la génération de code, l'examen du code et l'analyse avec une sécurité transparente et des abonnements LLM intégrés.

Ensemble, ces approches donnent aux équipes la flexibilité dans la façon dont elles adoptent l'IA agentique, des agents spécialisés, à l'automatisation spécifique à l'organisation, à l'intégration d'outils d'IA externes — tout dans une seule plateforme gouvernée.

Flux : transformer le travail multi-étapes en progrès répétable et guidé

Les flux automatisent les tâches complexes avec plusieurs flux de travail agentiques, du début à la fin.

Notre équipe d'ingénierie a créé plusieurs flux inclus à la GA, d'autres à venir :

Le flux Developer (Issue to Merge Request) crée une RM structurée à partir d'un problème bien défini afin que les équipes puissent commencer le travail immédiatement.

crée une RM structurée à partir d'un problème bien défini afin que les équipes puissent commencer le travail immédiatement. Le flux Convert to GitLab CI/CD aide les équipes à migrer ou moderniser les configurations de pipeline sans réécriture manuelle.

aide les équipes à migrer ou moderniser les configurations de pipeline sans réécriture manuelle. Le flux Fix CI/CD pipeline analyse les défaillances, identifie les causes probables et prépare les modifications recommandées.

analyse les défaillances, identifie les causes probables et prépare les modifications recommandées. Le flux Code Review analyse les modifications de code, les commentaires de demande de fusion et bien plus pour rationaliser les examens de code avec une analyse et des commentaires natifs de l'IA.

analyse les modifications de code, les commentaires de demande de fusion et bien plus pour rationaliser les examens de code avec une analyse et des commentaires natifs de l'IA. Le flux Software development in IDE guide le travail à travers les étapes de développement et d'examen quotidiennes.

Client MCP : connectez GitLab Duo Agent Platform aux outils que vos équipes utilisent déjà

Le Client MCP permet à GitLab Duo Agent Platform dans les IDE de se connecter de manière sécurisée à des systèmes externes comme Jira, Slack, Confluence et d'autres outils compatibles MCP pour extraire le contexte et prendre des mesures dans votre chaîne d'outils DevSecOps.

Au lieu que l'assistance d'IA soit isolée dans des outils individuels, le Client MCP permet à GitLab Duo Agent Platform de comprendre et d'opérer dans les systèmes où la planification, la collaboration et l'exécution se produisent réellement. Cela réduit le changement de contexte manuel et permet des flux de travail plus complets et de bout en bout alimentés par l'IA qui reflètent la façon dont les équipes travaillent en pratique.

Inclus à la GA :

Connexion à des systèmes externes compatibles MCP tels que Jira, Confluence, Slack, Playwright et Grafana

Configuration au niveau de l'espace de travail et de l'utilisateur

Contrôles au niveau du groupe pour activer ou restreindre l'utilisation de MCP

Flux d'approbation de l'utilisateur pour l'accès aux outils

Support dans Agentic Chat dans les extensions IDE

Nous prévoyons d'ajouter d'autres fonctionnalités à la capacité du serveur MCP GitLab, qui est actuellement en version bêta, et de la rendre généralement disponible dans les versions à venir.

Choisissez le bon modèle pour votre équipe et vos charges de travail

GitLab Duo Agent Platform est construit sur un cadre de sélection de modèles flexible qui permet aux équipes d'adapter la plateforme pour l'aligner avec leurs besoins en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité. GitLab utilise par défaut un LLM optimal pour chaque fonctionnalité, mais les administrateurs ont la possibilité de choisir parmi les modèles pris en charge tels que les variantes OpenAI GPT-5, Mistral, Meta Llama et Anthropic Claude. Cela donne aux équipes un contrôle et une flexibilité plus précis sur ce qui est utilisé pour le chat, les tâches de codage et les interactions d'agent pour chaque cas d'usage spécifique, en fonction des normes de votre organisation. Pour une liste complète des modèles pris en charge et des détails sur la configuration de la sélection de modèles, consultez la section Model Selection de notre documentation.

Gouvernance, visibilité et flexibilité de déploiement

GitLab Duo Agent Platform donne aux organisations le contrôle et la transparence dont elles ont besoin pour adopter l'IA de manière responsable, tout en offrant des options de déploiement flexibles qui fonctionnent dans différents environnements.

Inclus à la GA :

Disponible sur toutes les plateformes : GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated dans le cadre du cycle de publication GitLab 18.8.

GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated dans le cadre du cycle de publication GitLab 18.8. Gouvernance et visibilité : Les équipes peuvent voir comment les agents sont utilisés, quelles actions ils effectuent et comment ils contribuent au travail. Les détails d'utilisation et d'activité aident les dirigeants à comprendre l'adoption, à mesurer l'impact et à s'assurer que l'IA est utilisée de manière appropriée. Ces contrôles facilitent le déploiement de l'IA à grande échelle en toute confiance.

Les équipes peuvent voir comment les agents sont utilisés, quelles actions ils effectuent et comment ils contribuent au travail. Les détails d'utilisation et d'activité aident les dirigeants à comprendre l'adoption, à mesurer l'impact et à s'assurer que l'IA est utilisée de manière appropriée. Ces contrôles facilitent le déploiement de l'IA à grande échelle en toute confiance. Contrôles d'accès basés sur les groupes : Les administrateurs peuvent définir des règles au niveau de l'espace de noms qui régissent les utilisateurs qui peuvent accéder aux fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform, en soutenant l'adoption flexible, de l'activation immédiate à l'échelle de l'organisation aux déploiements progressifs. Avec l'intégration LDAP et SAML, ils peuvent activer la gouvernance à grande échelle sans configuration manuelle.

Les administrateurs peuvent définir des règles au niveau de l'espace de noms qui régissent les utilisateurs qui peuvent accéder aux fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform, en soutenant l'adoption flexible, de l'activation immédiate à l'échelle de l'organisation aux déploiements progressifs. Avec l'intégration LDAP et SAML, ils peuvent activer la gouvernance à grande échelle sans configuration manuelle. Sélection de modèles et options auto-hébergées : La sélection de LLM est disponible pour toutes les fonctionnalités GA dans GitLab.com, Self-Managed et Dedicated. Les propriétaires d'espace de noms de niveau supérieur choisissent le modèle, et les sous-groupes héritent automatiquement de ces paramètres. Pour les organisations qui souhaitent plus de contrôle, la plateforme prend en charge les modèles auto-hébergés pour les déploiements GitLab Self-Managed.

Pour vous assurer que vous bénéficiez des dernières fonctionnalités, des mises à jour de sécurité et des améliorations de performance, nous vous recommandons de maintenir votre instance GitLab à jour. Les ressources suivantes peuvent vous aider à planifier et à terminer votre mise à niveau :

Upgrade Path Tool – entrez votre version actuelle et consultez les étapes de mise à niveau exactes pour votre instance

Upgrade Documentation – des guides détaillés pour chaque version prise en charge, y compris les exigences, les instructions étape par étape et les meilleures pratiques

En effectuant des mises à niveau régulières, vous vous assurerez que votre équipe bénéficie des dernières capacités de GitLab et reste sécurisée et prise en charge.

Pour les organisations qui souhaitent une approche sans intervention, envisagez le service Managed Maintenance de GitLab. Managed Maintenance peut aider votre équipe à rester concentrée sur l'innovation tandis que les experts GitLab maintiennent votre instance Self-Managed fiable, mise à jour, sécurisée et prête à diriger dans DevSecOps. Demandez à votre gestionnaire de compte pour plus d'informations.

* Les clients GitLab disposant d'abonnements Premium et Ultimate actifs recevront automatiquement 12 et 24 dollars de crédits inclus par utilisateur, respectivement, qui se réinitialisent chaque mois. Ces crédits sont disponibles pour une durée limitée et sont sujets à modification ( voir les conditions de la promotion).

Ce billet de blog contient des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans ces déclarations sont raisonnables, elles sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les résultats réels diffèrent matériellement. Des informations supplémentaires sur ces risques et autres facteurs sont incluses sous la rubrique « Facteurs de risque » dans nos dépôts auprès de la SEC. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations après la date de ce billet de blog, sauf si la loi l'exige.