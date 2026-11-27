Aujourd'hui, il est facile de générer du code. Le véritable défi réside dans tout ce qui vient ensuite : faire passer un logiciel d'une modification fonctionnelle à son exécution en production. C'est précisément le problème que nous avons soumis à la communauté lors du Hackathon GitLab Transcend, autour du thème « Life after code, the path to production at the speed of imagination » (la vie après le code, ou comment passer en production à la vitesse de l'imagination).

Organisé en octobre, ce hackathon invitait les participants à créer des agents et des flows sur GitLab Duo Agent Platform capables de prendre le relais une fois le code écrit. Ils devaient également déterminer le degré de contrôle à confier aux agents, de l'approbation de chaque étape à une autonomie totale. Plus de 3 300 inscriptions ont été enregistrées, et 783 projets ont été soumis.

Les projets gagnants montrent jusqu'où les agents et les flows peuvent aller au-delà de la génération de code. Signalé d'une simple secousse de téléphone, un bogue dans une application de pharmacie a été corrigé et déployé en 18 minutes, sans aucune intervention humaine. L'e-mail d'un enseignant s'est transformé en graphique mathématique imprimable en 3D, qu'un élève aveugle a pu lire au toucher. Un flow appliqué à un logiciel de gestion des prestations sociales a permis de détecter des erreurs de calcul de versements à partir d'un recours gagné. Point commun de ces projets : les agents se chargent de la lecture, de l'écriture et de l'acheminement du travail, tandis que les contrôles automatisés et les humains ont le dernier mot.

Les gagnants

Le montant total des prix s'élevait à 45 000 $, réparti dans neuf catégories, chaque projet pouvant prétendre à un prix de parcours et à un prix spécial. Retrouvez l'ensemble des participants dans la galerie des projets.

Parcours A : Start Fresh

Nouveaux projets créés de toutes pièces sur GitLab

Meilleur agent assisté (4 000 $) : Aftermath

Aftermath d'Ahadi Cyizere répond à une question qui échappe aux scanners : lorsqu'un paquet npm détourné est signalé, s'était-il déjà exécuté dans la CI la semaine précédente ? Un flow GitLab Duo personnalisé, composé de trois sous-agents, retrace les anciens jobs CI ainsi que les identifiants auxquels chacun d'eux a pu accéder. Une personne valide d'abord le périmètre de l'enquête, puis le plan de confinement. Elle clôt enfin l'incident une fois que la CI a renouvelé uniquement les clés exposées et supprimé les images concernées, et que la preuve a été jointe.

Meilleur agent supervisé (4 000 $) : Lookback

Lookback d'Ujwal Suresh Vanjare et d'Arpita Madhukar Kalburgi part d'un recours gagné. Lorsqu'un logiciel de gestion des prestations sociales applique mal les règles à une personne, un flow GitLab Duo personnalisé classe la décision, reproduit l'erreur à l'aide d'un test en échec et ouvre une merge request de correction. Une fois celle-ci fusionnée par une personne, du code classique réexécute les décisions passées pour identifier tous les autres foyers touchés par le bogue et calculer les sommes dues à chacun. Lors de la démonstration, cette réexécution a mis en évidence 413 foyers ayant perçu des montants insuffisants, et les sommes dues ont été publiées sous forme de lot afin que l'organisme puisse procéder aux versements.

Meilleur agent autonome (5 000 $) : ShakeFix

ShakeFix de Venkatesh Devale transforme une simple secousse de téléphone en correctif de production. Une utilisatrice d'une application de pharmacie secoue son téléphone et décrit le problème rencontré. Un flow GitLab Duo composé de quatre agents rédige alors un test en échec, corrige le bogue et compare côte à côte le comportement du correctif et celui de la production avant de fusionner et de déployer le correctif. Lors de la démonstration en direct de l'équipe, l'ensemble du processus n'a pris que 18 minutes et 34 secondes, sans aucune intervention humaine.

Parcours B : Bring Your Own

Projets open source existants enrichis d'une automatisation pilotée par des agents et déployés sur GitLab

Meilleur agent assisté (4 000 $) : Unstuck

Unstuck d'Aryan Shah et de Riken Shah termine les mises à niveau de dépendances que les bots lancent sans pouvoir mener à bien. Un bot incrémente un numéro de version, mais il ne peut ni lire les notes de release, ni corriger ce qui ne fonctionne plus, ni décider de la marche à suivre lorsque le comportement change. Deux flows GitLab Duo personnalisés planifient une campagne de mise à niveau et l'exécutent une merge request à la fois. Ils citent la note de release à l'origine de chaque modification du code et s'interrompent pour solliciter une personne dès qu'un comportement risque de changer. Un outil de surveillance quotidien lance la campagne suivante lorsqu'un nouvel avis de sécurité est publié. Sur doccano, un outil d'annotation open source bloqué sur une version de Django qui n'est plus prise en charge et comporte 80 avis de sécurité connus, la campagne a permis au projet d'atteindre zéro avis et Django 5.2 en six merge requests examinées.

Meilleur agent supervisé (4 000 $) : CodeTinder

CodeTinder de Jason Yu repose sur une idée simple : examiner moins de code et mieux former les agents. Sur chaque merge request, un agent GitLab Duo sélectionne une fonction et en rédige des variantes qui réussissent les tests. Les utilisateurs les font ensuite défiler d'un glissement du doigt sur leur téléphone. Leurs choix mettent à jour un document de principes versionné dans le dépôt, consulté par tous les agents, et un agent réécrit le reste de la merge request pour l'aligner sur le document actualisé.

Meilleur agent autonome (5 000 $) : Locus

Reposant sur la bibliothèque open source JSCAD, Locus d'Ahammad Shawki, de Nourin Richi et de Mohammad Ashfaqul Hasan permet à un enseignant de mathématiques d'envoyer par e-mail une fonction décrite en langage courant et de recevoir en retour un graphique tactile destiné à un élève aveugle. Les agents GitLab Duo conçoivent un graphique en relief avec des légendes en braille, puis le vérifient au regard de règles tactiles issues de la recherche, qui décrivent la façon dont le bout des doigts perçoit les lignes en relief et le braille. Ils corrigent leurs propres erreurs, publient le résultat sur Google Cloud, envoient les fichiers d'impression à l'enseignant et commandent le graphique imprimé. Les agents ne peuvent pas valider eux-mêmes leur travail pour l'impression : un graphique n'est envoyé à l'impression que s'il respecte les règles tactiles.

Prix spéciaux

Le prix du plus grand nombre d'étapes couvertes récompense les projets qui touchent au plus grand nombre des neuf étapes du cycle de vie DevSecOps : Planification, Création, Vérification, Empaquetage, Sécurisation, Release, Configuration, Surveillance et Gouvernance. Un gagnant est désigné pour chaque parcours.

Plus grand nombre d'étapes couvertes, Start Fresh (5 000 $) : Stale

Stale de Diptarka Nandi, de Harshit Anand, d'Abhinav Kumar et d'Ashutosh Pandey réévalue le verdict « livrable en toute sécurité » chaque fois que le contexte évolue, et pas seulement lorsque le code change. Un pipeline planifié surveille des flux en temps réel, comme le retrait de la confiance accordée à un certificat racine, et ouvre un ticket afin qu'un flow GitLab Duo rédige le correctif. La CI valide le correctif, puis un déploiement canary le teste avant la bascule du trafic. Chaque étape du cycle de vie est associée à un véritable job de pipeline.

Plus grand nombre d'étapes couvertes, Bring Your Own (5 000 $) : Earned Autonomy

Earned Autonomy de Shivansh Kalra attribue à chaque merge request du template full-stack FastAPI son propre niveau d'autonomie, de l'automatisation complète au blocage, en fonction d'éléments probants. Cinq agents GitLab Duo prennent en charge la planification, le classement, la revue de l'infrastructure, l'acheminement et le retour à une version précédente. Ils peuvent uniquement augmenter le score de risque, jamais le réduire. Lors d'un premier essai, une dépendance vulnérable est passée d'un avis de sécurité à un déploiement corrigé en production en 35 minutes, sans aucune étape humaine. Lors d'un autre, une release défectueuse a fait l'objet d'un retour à la version précédente en 3,3 secondes.

Prix de l'impact environnemental (5 000 $) : Memory Lane

Memory Lane d'Oliver McBride aide les coordinateurs d'établissements de soins à préparer des séances de réminiscence pour les résidents atteints de démence. Un coordinateur rédige un ticket en langage courant, et trois flows GitLab Duo l'acheminent jusqu'en production en passant par une revue de sécurité, le CI/CD et Cloud Run. L'équipe a mesuré l'empreinte carbone de chaque demande livrée à l'aide de la spécification Software Carbon Intensity, puis a repensé le pipeline pour n'effectuer un build qu'une seule fois et éviter les exécutions superflues. Résultat : les exécutions CI par demande livrée ont diminué de 48 %.

Prix de la créativité (4 000 $) : CodeTinder

CodeTinder remporte également ce prix. Transmettre ses préférences en matière de code aux agents d'un simple glissement du doigt a été l'idée la mieux notée, tous parcours confondus.

Les enseignements que nous retenons

Les gagnants ont gardé leurs agents sous étroite surveillance, tout en en tirant le meilleur parti. Les agents se sont chargés de la lecture, de l'écriture et de l'acheminement du travail : identifier ce qu'une mise à niveau risquait de casser, remonter un bogue jusqu'à la ligne de code responsable et transmettre le travail à l'étape suivante. Les contrôles automatisés, comme les tests et la CI, déterminent si chaque étape est validée et, dans la plupart des projets, une personne donne son feu vert avant toute livraison risquée. Les gagnants ont également mis leurs agents au service de problématiques qui dépassent le cadre habituel du développement logiciel : applications de pharmacie, systèmes de prestations sociales, établissements de soins et salles de classe d'élèves aveugles.

Continuez à innover

Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci également aux membres de notre jury : Bill Staples, Missy Davies, Mattias Michaux, Lee Tickett, Rajesh Agadi, Luca Chun Lun Lit, Alan Zhang, Jackson Dolphin et Arianna Haradon.

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