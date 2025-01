"Prima che acquistassimo GitLab Premium, non riuscivamo a trovare una soluzione efficace per agevolare la condivisione del codice tra i diversi reparti dell'azienda. I nostri sviluppatori, per quanto il progetto fosse stato creato molte volte in passato, non riuscivano ad accedere al codice sorgente. Oggi la situazione è diversa: grazie alla configurazione centralizzata di GitLab, tutte le persone coinvolte nel progetto memorizzano il proprio codice sorgente su una piattaforma comune, salvo rare eccezioni. Chiunque può visualizzarlo e dare il proprio contributo."

Norman Stamnitz Product manager presso Deutsche Telekom